Comics and Games Fest al Centro Commerciale Tremestieri

In occasione dei 40 anni di Goldrake, il Centro Commerciale Tremestieri, vi invita alla prima edizione del COMICS AND GAMES FEST che si terrà nei due fine settimana del 07-08 e 14-15 Aprile all'interno della struttura in collaborazione con Hydra Eventi e Fumetteria La Torre Nera.

In esclusiva per la Sicilia saranno presenti i Giganti Goldrake e Jeeg Robot, in mostra dal 7 al 22 Aprile, sarà un’occasione per vederli dal vivo nella sua maestosità, inoltre ci saranno postazioni gioco GRATUITE quali: Area Gaming, Area Lego, Area Giochi da Tavolo, Area Retro Gaming, Area New Generation, Area Kinct e Area Escape Room.

Ma le attrazioni continuano con aree mercato, mostre e gare Cosplay oltre alla possibilità, per tutti gli appassionati di acquistare fumetti e sfruttare le tante altre attività legate alla cultura nerd e geek.

Potrete ammirare anche le 3 mostre espositive che comprendono oggetti di scena di Ritorno al Futuro, Tavole originali americane e oggetti legati al collezionismo di Batman. Presenti alla manifestazione diversi autori e disegnatori tra i quali Umberto Giampà, Dick & Cock, Niwaen e Upper Comics.

Per il vostro intrattenimento saranno presenti le associazioni ludiche Ghostbusters Sicilia, i Chimera Cosplay, e l’associaz. REDSHIFT il tutto per trascorrere delle giornate indimenticabili alla 1^ Edizione del Comics and Games Fest.

