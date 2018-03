Clima nero nel Pd, Martina: “Sconfitta evidente e chiara”

Se per il Movimento Cinque Stelle ed il Centrodestra è una serata di festa, anche se nessuno in questo ha una maggioranza per governare, per il partito democratico è una notte da dimenticare.

In questo momento, il Pd è sotto il 20%.

Dal Nazareno, il vicesegretario del Pd Maurizio Martina ammette: “ E’ una sconfitta molto evidente, molto chiara, molto netta”.

Martina rinvia ulteriori valutazioni alle prossime ore, quando sarà il segretario Matteo Renzi ad analizzare il risultato elettorale.

Sicuramente il dato venuto fuori dalle urne è ben "al di sotto delle aspettative". E dentro il partito democratico c'è chi crede che sia arrivata l'ora della resa dei contim in discussione la leadership di Renzi.