Teatro Vittorio Emanuele, tutti soddisfatti dell’incontro con Pappalardo

La riunione tecnico-operativa tra i vertici dell’Ente Teatro di Messina e l’Assessore Sandro Pappalardo lascia tutti soddisfatti. All’incontro, al quale erano presenti anche i dirigenti della Regione, hanno partecipato il Presidente del Teatro di Messina Luciano Fiorino, il Sovrintendente Egidio Bernava, la consigliera Mariangela Pizzo, il Collegio dei Revisori, oltre al Sindaco di Messina Renato Accorinti, l’Assessore Comunale alla Cultura Federico Alagna, una rappresentanza del Consiglio Comunale e a quasi tutte le sigle sindacali.

“Un’intensa e produttiva mattinata quella appena trascorsa a Palermo”, così il Presidente Fiorino che si dice “profondamente soddisfatto per i passi fatti da ottobre, allorquando avevo chiamato alla responsabilità gli organi della politica affinché la causa del Teatro venisse seguita coralmente. Ringrazio l’Onorevole Elvira Amata per aver accolto l’appello ed essersi fatta portavoce dell’istanza, avviando l’interlocuzione con il Governo Regionale”.

L’assessore Pappalardo, la cui preparazione sul tema è parsa puntuale e completa, ha condiviso le criticità e le linee di azione in merito alla gestione delle più annose questioni relative al Teatro: dai fondi Furs alle possibilità di affrontare la massa debitoria dell’Ente, passando per il reinquadramento del personale e il rilancio delle attività produttive del Teatro.

L’interlocuzione avviatasi con l’assessorato al Turismo si è connotata in modo pragmatico e funzionale alla risoluzione dei punti critici dell’Ente. Già dai prossimi giorni verranno avviate le prime azioni utili al rilancio del Teatro di Messina, attraverso un’attività sinergica tra gli uffici del Teatro, quelli dell’Assessorato Regionale e del Comune che, attraverso il suo massimo vertice, si è formalmente impegnato a rintracciare le adeguate modalità di rientro del debito accumulato in questi anni, nel minor tempo possibile.

“Si è individuata una linea comune e questa condivisione rappresenta uno spartiacque per il percorso del nostro Teatro - ha dichiarato il Sovrintendente Bernava - e siamo fiduciosi che i mesi che ci aspettano porteranno ad una ripartenza reale per la casa della cultura messinese”.

Commenti positivi arrivano anche dalla Fp Cgil. “L’Assessore – si legge in un comunicato - ha fattivamente messo in campo alcune azioni positive, atte a superare il periodo nero atte a scongiurare la chiusura del Teatro o il Commissariamento. Le azioni da mettere in campo riguardano: iIncarico già affidato, dall’Ente Teatro Messina, per la redazione della pianta organica dell’Ente e il relativo reinquadramento del personale, atto al superamento di quei vincoli ( rapporto tra personale amministrativo e tecnico ) che oggi di fatto impediscono l’erogazione dei fondi FURS; presentazione delle controdeduzioni da parte dell’Ente Teatro di Messina per il recupero dei Fondi FURS . In atto, a rischio anche il 2016 e il 2015 che sono stati congelati dalla Regione ma che potrebbero essere recuperate (un milione e 900 mila euro) da erogare subito al Teatro; il recupero dei crediti vantati dall’Ente Teatro nei confronti del Comune di Messina dal 2014, a tutt’oggi; verificare la possibilità di far accedere il Teatro al muto decennale per il ripianamento dei debito; Recupero di qualche finanziamento da parte dell’Assessore per far ripartire l’attività di produzione del Teatro . Al riguardo l’Assessore è stato molto chiaro “ Senza attività di produzione il Teatro rischia la chiusura”; puntare sul turismo attraverso dei pacchetti che prevedono la permanenza nella città di Messina e all’interno anche il biglietto del Teatro; stabilizzazione degli Orchestrali . L’Assessore ha detto che al momento nessuna norma prevede la stabilizzazione dell’orchestra e del personale tecnico ma nel contempo ha manifestato la disponibilità ad aprire un dialogo con il governo nazionale subito dopo le elezioni politiche ; la necessità che il Teatro di doti di una figura dirigenziale che possa occuparsi della parte amministrativa;

Per la FPCGIL Sicilia gli impegni assunti dall’Assessore Pappalardo sono importanti – dichiarano Clara Crocè Segretaria Regionale della FPCGIL Sicilia e Rosa Raffa Coordinatrice del comparto per la FPCGIL di Messina – e siamo disponibili a una massima collaborazione, attraverso il confronto e la presentazione di proposte, affinché possa essere scongiurata la chiusura del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Per la FPCGIL , il Teatro rappresenta occasione di cultura ma anche di occupazione.

“Siamo soddisfatti per la velocità con il quale l’Assessore ha aperto il confronto sindacale atteso dalla FPCGIL da oltre un anno”.