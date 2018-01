Città Metropolitana, niente dissesto. Bisignano: "L'avevo detto"

Il commissario della Città Metropolitana di Messina, Francesco Calanna, ha approvato il bilancio preventivo 2017 dell'Ente e si appresta ad approvare il relativo conto consuntivo.

"Solo qualche mese fa - dice il rappresentante di Labor Metro, Michele Bisignano - i rappresentanti ufficiali della Città Metropolitana di Messina affermavano che era urgente ed indispensabile procedere alla dichiarazione di dissesto finanziario, predisponendo gli atti propedeutici. In quella occasione si levarono solo poche voci contro tale ipotesi, quale quella di Labormetro, che ponevano in evidenza come l'eventuale dissesto costituisse una iattura per la appena nata Città Metropolitana e come fosse opportuno esperire tutti i tentativi possibili per evitare tale decisione. I fatti ci hanno dato ragione. È sottolineato ciò, non per una nostra soddisfazione,ma perché si sono evitate refluenze negative pesantissime sul ruolo operativo dell'Ente, sui suoi dipendenti e sull'intero territorio provinciale".