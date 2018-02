Rometta, la raccolta differenziata raggiunge l'81,61%

Continua a crescere, nel romettese, la percentuale di rifiuto differenziato. Secondo quanto dichiarato dal comune, infatti, il dato risalente al mese di gennaio si attesta all'81,61%. Un dato non indifferente, che attesta un buon funzionamento del servizio e una rigorosa adesione da parte della cittadinanza.

"Siamo, se non il primo, tra i primissimi comuni siciliani in termini di raccolta differenziata -ha dichiarato il primo cittadino Nicola Merlino- Non posso che ritenermi soddisfatto, soprattutto in funzione del virtuosismo dei miei concittadini che adoperano circa 389 compostiere per la realizzazione del compostaggio domestico. Un dato particolarmente significativo -ha aggiunto- che evidenzia come la parte organica di rsu, in tantissime famiglie romettesi, viene direttamente trasformata in concime assolutamente biologico con tutto quello che significa e comporta in termini ambientali, economici e del rispetto, in tutte le forme, della salute".

Il comune di Rometta ha da tempo messo a disposizione, a titolo gratuito, delle compostiere domestiche per le quali è possibile presentare regolare richiesta presso gli uffici preposti. Saranno previste, inoltre, delle agevolazioni sulla tassazione dei rifiuti per quanti decideranno di dotarsi di quest'importante strumento.

Nel romettese il 2017 è stato un anno particolarmente rilevante, in tema di raccolta differenziata. Il dato annuo registrato, infatti, si è attestato al 72,49% e ha fatto seguito al già ottimo risultato del 2016, che vedeva la percentuale di rifiuto differenziato attestarsi al 61,20%.

