Scuole Drago e Principe di Piemonte. "Se io fossi sindaco della mia città"

"Se io fossi Sindaco della mia città". E' il tema del concorso artistico letterario indetto dalla onlus "La joie de vivre", che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole Enzo Drago e Principe di Piemonte. Premiati per la sezione artistica gli alunni: Serena Todaro, I A “Principe di Piemonte”; Ambra Micali, I C “Principe di Piemonte”; Samuele Accordino, I A “Principe di Piemonte”; per la sezione letteraria i premi sono stati conquistati da: Rosalia Mazzeo, I E “Enzo Drago”; Simone Santacaterina, III C “Principe di Piemonte”; Alberto Giorgianni, III A “Principe di Piemonte”. Una menzione speciale è stata data all’alunna Magaoay Charlotte, V C “Principe di Piemonte”.

I bambini e i ragazzi hanno dimostrato inclinazione verso solidarietà e senso civico, consapevoli di contribuire con il loro impegno alle attività umanitarie che il presidente della Onlus ha illustrato nel suo messaggio introduttivo. La collaborazione fra la Onlus e l'Istituto risale a parecchi anni orsono ed è ormai consolidata da una sinergia di intenti ed obiettivi umanitari con il corpo docente e la dirigente scolastica, prof.ssa Giusy Scolaro, protagonisti insieme agli alunni dell'ottima riuscita dell'evento.

Il pomeriggio è stato allietato dalle esecuzioni del Coro Enarmonia, diretto dal maestro Costantino Lauria, che quest’anno festeggia il quindicesimo anno di attività e che ha commosso ed emozionato grandi e piccini. Indimenticabili ed impresse nel cuore di tutti i presenti resteranno le parole conclusive pronunciate dal rettore dell'Istituto Ignatianum, la prof.ssa Carla Fortino, che ha ricordato l’importanza di vivere sempre con lo sguardo rivolto verso i più svantaggiati ed emarginati.