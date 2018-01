Al via la "Fiera delle Idee": aiutare i giovani a progettare sul territorio

Ritorna il concorso “Fiera delle Idee – ProgettoXComunità”, una call promossa dall’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela attraverso il Progetto Policoro diocesano. Un progetto che punta ad aiutare soprattutto i giovani a intraprendere un percorso mirato alla creazione di nuove attività che possono tradursi in possibilità di lavoro. Nei giorni scorsi avevamo raccontato dell’inaugurazione della Taverna del Corsaro, quel “gesto concreto” frutto del progetto Policoro che ha supportato un giovane messinese nella realizzazione di una nuova attività imprenditoriale. Adesso è tutto pronto per la “Fiera delle Idee” che rilancia l’obiettivo di stare sul territorio per aiutare a creare nuove opportunità.

«La Chiesa di Messina oggi è chiamata ad essere sempre più coinvolta nella storia delle persone, soprattutto verso i giovani delle Comunità parrocchiali affinché queste tornino ad essere punto centrale, di incontro e di progettazione per i giovani nel territorio».

Il concorso vedrà la partecipazione delle parrocchie dell’Arcidiocesi chiamate a ideare un progetto di utilità sociale a favore della propria Comunità coinvolgendo innanzitutto i giovani del territorio per dare corpo ad iniziative concrete.

Dal 25 gennaio fino al 19 aprile, il percorso di accompagnamento alla stesura del progetto, sarà scandito da quattro Laboratori Territoriali di Pastorale Sociale formativi dove i giovani verranno aiutati a saper leggere il territorio ed a realizzare un progetto per la propria Comunità che possa durare nel tempo e diventare impresa supportati anche dalla Filiera del Progetto Policoro (Acli, AC, Agesci, Caritas, Cisl, Confartigianato, Confcooperative, Comitato Addiopizzo, Mcl, Ucid).

I primi 3 progetti, che meglio coinvolgeranno le comunità ed i giovani, saranno premiati con un contributo di € 3.000,00 euro utile ad avviare il loro progetto.

Ecco gli appuntamenti per il primo laboratorio Territoriale:

ore 19.30 Zona Jonica presso Parrocchia Madonna del Carmelo – S. TERESA RIVA

ore 19.30 Zona Tirrenica presso Parrocchia S. Giovanni – BARCELLONA

ore 19.00 Zona Sud presso Parrocchia San Nicolò – GAZZI

ore 19.00 Zona Nord presso Parrocchia S. Maria di Gesù - RITIRO