Deve scontare 10 anni. Arrestato Giovanni Trifirò, del "Clan del Municipio"

E' stato condannato con sentenza definitiva a 10 anni 5 mesi e 9 giorni di reclusione. I poliziotti del Commissariato Nord di Messina hanno condotto in carcere nelle prime ore di stamani il 36enne messinese Giovanni Trifirò, messinese, per aver partecipato ad un’associazione criminale dedita allo spaccio di sostanza stupefacente nota come “clan del Municipio” per il luogo eletto quale principale centro di smercio. Il gruppo criminale era stato sgominato dalle serrate indagini della Squadra Mobile nell’operazione “Polifemo”.

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, con le quali si riuscì a dimostrare l’utilizzo di pusher minorenni per piazzare la sostanza destinata anche a ragazzini di età compresa fra gli 11 ed i 13 anni, permisero di assicurare alla giustizia i responsabili. Tra questi, Domenico Bonasera, braccio destro del boss di Giostra Giuseppe Mulè.