Piazze, isole pedonali, spazi pubblici: riqualificare partendo dalle idee

“E’ evidente che le iniziative presentate nel corso di questi anni non hanno trovato fondamento in idee ben definite ma piuttosto sono state l’esito di tentativi e interventi spesso privi di coordinazione, come se chiudere una strada o installare delle panchine un po' a casaccio significasse riqualificare” –così la consigliera della IV Circoscrizione Maria Fernanda Gervasi.

Esempi eclatanti sono quelli di Piazza Del Popolo, Largo Seggiola, Via I Settembre, Piazza Duomo, ma tantissime sono le piazze e i luoghi di potenziale socialità informi e abbandonati: Largo Cortona (Gravitelli), piazza XX Settembre, piazza Anna Maria Arduino, Piazza Crisafulli, Piazza Largo La Corte Cailler, Piazza Casa Pia, Piazza della Palestra Comunale (Montepiselli), Piazza del Sacro Cuore o ancora le cruciali Piazza Cairoli, Piazza Unione Europea e Piazza Unità D’Italia.

La riqualificazione di luoghi di aggregazione come questi sarebbe fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini con interventi integrati che coniughino il ridisegno degli spazi, la loro ristrutturazione, iniziative di pedonalizzazione, incentivi per l’attrazione di investimenti privati e programmi costanti di manutenzione, cura e pulizia.

“E’ opportuno che si parta dalle idee per tramutarle in progetti, tramite l’identificazione di risorse e la conseguente realizzazione”- e a tal proposito la consigliera Gervasi, nel corso di più sedute del consiglio, ha proposto di indire in via sperimentale un concorso di idee per la zona ricompresa fra Largo Seggiola, Piazza Del Popolo, la Chiesa dello Spirito Santo e il vicino Tirone, zona con un grande potenziale dal punto di vista storico, culturale e ricreativo, oggi assolutamente non valorizzata, al fine di stimolare la partecipazione di tecnici, associazioni, studenti, residenti e cittadini.

“Se fino ad ora i termini “partecipazione” e “condivisione” sono stati spesso strumentalizzati e poco o niente si è fatto in tal senso, sono sicura che in molti sarebbero pronti a mettere le loro idee a disposizione della città con progetti, proposte e suggerimenti”.