Sit in di protesta all'Università dei 70 lavoratori addetti alle pulizie

Sit in di protesta dei 70 lavoratori addetti alle pulizie della ditta Confor Service all'Ateneo davanti alla sede del rettorato Universitario, senza lo stipendio di maggio, mentre a giorni si accumulerà anche il mancato saldo di quello di giugno. "La situazione è inaccettabile - dichiara Rosangela Grasso segretaria della Uiltrasporti - e l'università nella qualità di committenza, che potrebbe e dovrebbe sostituirsi alla ditta appaltatrice , non dà alcuna risposta alle legittime proteste dei lavoratori.

Il sit in non si fermerà e andremo dritti allo sciopero - prosegue Grasso - perché è inammissibile che l'Ateneo , nella persona del direttore generale snobbi la protesta dei dipendenti ormai esasperati dalla cronica mancanza di stipendio. Pretendiamo di essere ascoltati e non possiamo aspettare i tempi biblici dei continui rimbalzi di responsabilità tra Università e consorzio Manital a cui la ConFor è associata. Ci rivolgeremo nelle sedi istituzionali per tutelare la dignità dei lavoratori - conclude la Uiltrasporti- e andremo dritti allo sciopero se l'Ateneo non si farà carico del saldo degli stipendi ripristinando una situazione di regolarità e legalità".