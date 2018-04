Congresso conclusivo Uil Messina: ci sarà il segretario nazionale Barbagallo

Dopo un lungo ed entusiasmante percorso congressuale che ha coinvolto tutte le 15 Categorie è ormai alle porte la celebrazione del XVII Congresso della UIL Messina che si terrà venerdì 6 aprile alle ore 9.30 presso la Sala “Sinopoli” del Teatro Vittorio Emanuele.

E’ stato un avvincente viaggio che, partendo dalle Assemblee di base tenute nei luoghi di lavoro, ha coinvolto migliaia di lavoratrici e di lavoratori iscritti alla UIL.

Il programma dei lavori ha avuto una piacevole sorpresa e un cambiamento in corso d’opera in quanto le conclusioni del Congresso saranno tratte dal Segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo.

L’assise sarà presieduta da Luisella Lionti, Segretario organizzativo UIL Sicilia, la relazione sarà svolta da Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina, mentre prima delle conclusioni del Segretario Barbagallo interverrà Claudio Barone, Segretario generale UIL Sicilia.

“Con grande orgoglio possiamo affermare che la UIL Messina è tornata in campo – ha affermato Ivan Tripodi - per interpretare un ruolo da protagonista in un momento nel quale è fondamentale la presenza di un Sindacato autorevole e prestigioso. Le sfide odierne lo impongono e la nostra Confederazione è in condizione di affrontare ogni tipo di confronto a qualunque livello e con qualsiasi interlocutore. Siamo un punto di riferimento forte e credibile per i lavoratori e per la società messinese nel suo complesso. La piacevolissima presenza al nostro Congresso del Segretario generale Carmelo Barbagallo, che si conferma ancora una volta amico di Messina e dei messinesi – ha concluso Tripodi – rappresenta la ciliegina sulla torta e un sigillo politico rispetto alla positiva azione che abbiamo portato avanti in questi mesi”.