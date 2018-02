I consiglieri Cardile e Gioveni: finalmente conclusi i lavori in via Portone Militare

I consiglieri comunali Claudio Cardile e Libero Gioveni si dichiarano soddisfatti per la conclusione dei lavori di sistemazione della Via Portone Militare, strada di collegamento tra Bordonaro a Camaro.

“Da tempo versava nel degrado più assoluto e una frana ne limitava fortemente il transito veicolare. Dopo anni protrattisi tra “balletti” di competenze tra un ente e l’altro, finalmente il Comune di Messina ha deciso di mettere la parola fine e di gestire in prima persona quello che si andava configurando come un vero e proprio scempio ambientale a causa delle innumerevoli discariche che erano state create ai margini della strada. Da consiglieri di quartiere prima, da consiglieri comunali in questa consiliatura, ci siamo battuti per questi interventi venissero effettuati. Le discariche sono state rimosse, il dissesto franoso è stato contenuto da apposito muro realizzato in cemento armato, si è provveduto alla pulizia dei cunettoni di raccolta delle acque piovane, alla scerbatura e alla bitumazione della sede stradale, alla collocazione di guard rail e di segnaletica verticale e orizzontale.I lavori, iniziati nell’Estate scorsa, si sono conclusi in pochi mesi e da ieri la strada è di nuovo aperta al transito veicolare. Un particolare ringraziamento vada all’Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Sergio De Cola, per la sensibilità che, sin da subito, ha manifestato verso questa situazione”.