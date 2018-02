I consiglieri Gioveni, Cacciotto e Di Gregorio aderiscono al Pd

Il consigliere comunale Libero Gioveni ed i consiglieri della terza e quinta Circoscrizione Alessandro Cacciotto e Maurizio Di Gregorio hanno ufficializzato oggi la loro adesione al Partito Democratico. II Partito esprime grande compiacimento per tali adesioni, trattandosi di figure che si sono sempre impegnate nel territorio ed all'interno delle loro rispettive istituzioni e che intendono proseguire insieme ai consiglieri in carica del PD l'incisiva azione politico- amministrativa in corso, con lo sguardo vigile e propositivo all'interesse della comunità messinese. I consiglieri al momento della loro adesione hanno manifestato la massima convergenza con la linea del partito e dato ampia disponibilità a seguire progetti ed obiettivi comuni, che anche con il loro contributo potranno essere portati avanti ancora con più forza ed efficacia.