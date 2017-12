Il Comune di Messina procederà ad una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio. Che i trasformerà da decennale e a ventennale. E quanto annuncia l’assessore al bilancio Enzo Cuzzola.

“Con il definitivo varo della legge di bilancio 2018 – spiega - si presenta ai comuni che sono in procedura di ri-equilibrio finanziario la possibilità di rimodulare il piano approvato, potendo, in alcuni casi, come dovrebbe essere per Messina, portarlo a 20 anni”.

“L’opportunità – secondo l’esponente della giunta Accorinti - è ghiotta, perché si godrebbe di due vantaggi. In primo luogo si allungherebbero a 20 anni i tempi di restituzione del fondo di rotazione, senza interessi, che si consegue all’approvazione del piano. Il secondo è che si liberebbero annualmente il 50% delle risorse destinate alla costituzione degli accantonamenti necessari per far fronte al contenzioso pendente al 31 dicembre 2012, che ammonta ad oggi a circa 140 milioni (l’importo originario era più consistente, ma le azioni portate avanti dall’Amministrazione Accorinti lo hanno notevolmente ridotto), consentendo un primo ritorno alla “normalità” anche per la spesa corrente, mentre per le spese di investimento, siamo già allo sviluppo, data l’accorta azione di “intercettazione di fondi”, condotta dall’Amministrazione”.

“Certo- continua Cuzzola - si allungheranno i tempi di approvazione del piano, ma se portiamo avanti, come faremo, le transazioni “indirizzate” in questo scorcio di fine anno, il maggior numero di creditori non ne risentirà (si pensi che oltre il 90% degli stessi sono creditori per meno di 50 mila euro)”.

“I tempi sono stretti, infatti entro il 15 gennaio bisogna deliberare in Consiglio la volontà di rimodulazione, che bisognerà riportare in Consiglio per la definitiva approvazione entro fine febbraio. Ma questa volta, dato che ormai il piano lo gestiamo “dentro” il bilancio non si potrà prescindere dalla approvazione, quanto meno della bozza in Giunta, di Preventivo e Rendiconto. I tempi sono stretti e ci arriveremo in affanno”, conclude l’assessore.

In affanno come per tutti i documenti contabili approvati sino ad oggi…