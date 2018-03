"Il mio contributo alla società". Giornata mondiale delle persone down

Anche a Messina si è celebrata la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di down (World Down Syndrome Day). A promuovere l'evento l'associazione Meter & Miles di Saro Visicaro che si occupa di progetti rieducativi per soggetti in situazioni di handicap. Scelta quest'anno la sede dell'Istituto Scolastico Comprensivo Alessandro Manzoni per sottolineare la necessità di una cultura che parta dal mondo dell'istruzione e dell'insegnamento.

Nel corso dell'evento i ragazzi della Meter & Miles Ambra, Vincenzo, Giovanni Miano, Giovanni Barone, Tony, Marco, Lillo e Pietro si sono resi protagonisti di una performance di danza ispirata alla storia di Pinocchio curata da Antonella Gargano con Elvira Bordonaro e Mimmo Ambriano alla chitarra.

A moderare e coordinare l'incontro dal titolo: "Down: un futuro contro i pregiudizi per una nuova primavera dello sviluppo e dell'etica sociale", l'avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato sociale, che, dopo i saluti della dirigente scolastica Rosalia Schirò, ha evidenziato come il tema scelto quest'anno "What i bring to my community" (Il mio contributo alla società) mira a dimostrare che le persone con disabilità rappresentano una risorsa importante capace di dare il proprio contributo alla comunità.

Di momenti di condivisione, di aggregazione ha parlato la dirigente Schirò affermando come occorra fare cultura per favorire una società più inclusiva e rispettosa delle persone con sindrome di Down.

Presenti diversi genitori di ragazzi affetti dalla sindrome di down a cui si è rivolto Saro Visicaro sottolineando l'attività portata avanti dalla Meter & Miles con laboratori interattivi in cui i ragazzi esprimono la loro creatività.