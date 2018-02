Movida. I carabinieri denunciano tredici giovani

Dodici pattuglie in centro città e agli svincoli di Boccetta, Centro e Gazzi per controllare il traffico proveniente dai locali della movida.

Ieri sera i carabinieri hanno deferito quattro persone per guida in stato di ebbrezza (patenti ritirate), una per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, una per guida con musica ad altissimo volume alle 4 del mattino, due per guida recidiva senza patente, una per cessione di mezzo grammo di cocaina, una perché in possesso di munizioni, due perché in possesso di coltelli e arnesi vari pericolosi, undici quali assuntori di stupefacenti (marijuana, cocaina e crack).

Sequestrati ad un giovane, infine, tre proiettili calibro 22 e una confezione con un quarto di grammo di cocaina.

Elevate anche diverse multe, perlopiù per guida senza patente o assicurazione. Sequestrate quattro auto e cinque patenti.

Il dato sulla guida in stato di ebbrezza, 4 persone oltre il limite su 112 controllati, secondo i carabinieri conferma una maggiore consapevolezza da parte dei messinesi, che hanno lasciato guidare gli amici che non avevano abusato di alcool.