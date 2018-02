Quartieri sicuri. La Polizia interviene in centro, a Unrra e Cep

381 veicoli controllati, 19 posti di blocco e molte sanzione elevate con ritiro dei documenti e sequestro del mezzo. E' il bilancio dell'attività della Polizia nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, tra il centro città e le zone di Unrra e Cep. In particolare, sono stati rinvenuti sei veicoli rubati mentre la squadra amministrativa ha controllato tre esercizi commerciali sanzionandone uno per il mancato rispetto della normativa sull'utilizzo dei videopoker.

Ieri è stato fermato un altro parcheggiatore abusivo vicino alla Stazione Centrale. Per lui foglio di via obbligatorio, multa da 1.000 euro e sequestro dei guadagni.

Poi è stato denunciato un cittadino extracomunitario per il reato di furto con strappo ai danni di una donna alla quale veniva restituita la refurtiva recuperata dai poliziotti; eseguita, infine, una misura cautelare di divieto di avvicinamento e comunicazione per maltrattamenti in famiglia.