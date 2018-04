Patologia tiroidea, esperti a confronto a Roccalumera e S. Teresa di Riva

Il 27 e 28 aprile si terrà rispettivamente a Roccalumera e Santa Teresa di Riva un importante convegno sulla patologia tiroidea. In particolare si parlerà di noduli e tumori tiroidei, un problema di grande rilevanza scientifica con un importante impatto sociale per il forte aumento dell’incidenza di tali patologie. I tumori tiroidei sono in forte crescita in tutto il mondo ed in Italia il cancro tiroideo è la seconda neoplasia nelle donne con età inferiore a 45 anni. Dal 2002 al 2016 l’incremento annuo è stato del 3,8% fra le donne e dell’1,4% negli uomini. Nel 2016 in Italia sono stati stimati 15.300 nuovi casi di tumore della tiroide (11.000 D e 4.300 U). Anche la Sicilia è interessata da un forte aumento dell’incidenza del tumore tiroideo, con aree particolarmente colpite come il bacino dell’Etna, l’area industriale di Milazzo e altre sacche a forte prevalenza di malattie tiroidee (area dei Nebrodi e valle del Nisi). Il convegno sul Nodulo tiroideo è arrivato alla II edizione e si terrà il venerdì 27 aprile nei suggestivi locali dell’antica filanda Papandrea di Roccalumera, mentre il sabato 28 i relatori si sposteranno a Santa Teresa di Riva al Palazzo della Cultura (Villa Ragno) dove si parlerà delle ultime novità in tema di patologia dei tumori tiroidei. Responsabili scientifici sono il prof. Cannavò dell’Università di Messina, il dott. Turiano dell’ospedale Papardo e il dott. Rizzo, esperto di citologia tiroidea che ha dedicato tutta la sua professione a questa problematica. Momento importante sarà la consegna di una targa alla carriera al prof. Francesco Trimarchi, originario di Santa Teresa di Riva, ordinario di Endocrinologia a riposo dell’Università di Messina, fondatore della scuola endocrinologica messinese e ispiratore di una classe di specialisti endocrinologi di livello internazionale. Il convegno è patrocinato oltre che dalle amministrazioni comunali di Roccalumera e Santa Teresa di Riva, anche dall’Università di Messina, dall’Azienda Papardo, dalla prestigiosa Accademia dei Pericolanti di Messina, dall’Ordine dei Medici di Messina insieme alle società scientifiche di Endocrinologia e di Patologia.