Ecco le date per l'elezione del nuovo Rettore. Candidature entro il 2 marzo

L’Ateneo peloritano si prepara ad eleggere il nuovo rettore. Dopo le dimissioni di Pietro Navarra, in corsa con il Pd per le elezioni politiche, si sono messe in moto le procedure previste dallo Statuto in caso di cessazione anticipata del mandato.

Il Decano dell’Università degli Studi di Messina, prof.ssa Adriana Ferlazzo, ha quindi firmato il decreto di indizione delle elezioni alla carica di Rettore dell’Ateneo per il sessennio 2018-2024.

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: giovedì 22 marzo 2018 (prima votazione) e, qualora non si raggiungesse il quorum previsto, martedì 27 marzo 2018 (seconda votazione) e mercoledì 4 aprile 2018 (eventuale votazione di ballottaggio).

Le candidature, corredate da curriculum e programma, dovranno essere presentate al Decano entro venerdì 2 marzo 2018, presso la Direzione generale dell’Ateneo.

Per le votazioni sono stati individuati 12 seggi elettorali, tutti allocati nel plesso centrale dell’Università. L’elettorato attivo, infatti, per la prima volta è attribuito, oltre che a docenti e personale tecnico amministrativo, con voto ponderato anche a tutti gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e gli specializzandi.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno all’indomani di ogni votazione.

In ballo, per la carica di rettore, ci sono i nomi di Giovanni Moschella, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, Salvatore Cuzzocrea Pro-Rettore per la Ricerca Francesco Stagno D’Alcontres, direttore del Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi.