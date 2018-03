E'ufficiale: sfida tra Salvatore Cuzzocrea e Francesco Stagno D'Alcontres

Nessuna sorpresa dell’ultimo momento. Per la carica di rettore sarà una sfida a due. I candidati per la scalata al rettorato sono il prof. Salvatore Cuzzocrea ed il prof. Francesco Stagno d’Alcontres, come già anticipato nei giorni scorsi (vedi qui).

I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti alle 23,59 di ieri. Il prossimo rettore guiderà l'Ateneo sessennio 2018/2024,

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: giovedì 22 marzo 2018 (prima votazione: per essere eletti occorrerà ottenere la metà più uno dei voti espressi dagli aventi diritto) e, qualora non si raggiungesse il quorum previsto, martedì 27 marzo 2018 (seconda votazione: per essere eletti occorrerà ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi) e mercoledì 4 aprile 2018 (eventuale votazione di ballottaggio).

La votazione si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. La votazione di ballottaggio, invece, è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Per le votazioni sono stati individuati 12 seggi elettorali, tutti allocati nel plesso centrale dell’Università. L’elettorato attivo, infatti, per la prima volta è attribuito, oltre che a docenti e personale tecnico amministrativo, con voto ponderato anche a tutti gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e gli specializzandi.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno all’indomani di ogni votazione.