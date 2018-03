Erosione riviera tirrenica di Messina. La Regione chiede fondi al Ministero

C'è una disponibilità aggiuntiva di 3 milioni nel Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Le prime due proposte in graduatoria sono entrambe del Comune di Messina, a pari punteggio, e riguardano il contrasto all'erosione costiera: 2 milioni 803mila euro per il litorale tirrenico e 2 milioni 472mila per quello ionico.

L'assessorato regionale al territorio e ambiente ha proposto al Ministero dell'ambiente il finanziamento del progetto dei "lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti" sul Tirreno, la parte di territorio compresa tra Mortelle e Orto Liuzzo, perché ha il maggiore importo compatibile col finanziamento e ha invitato il Comune ad aggiornarlo col nuovo prezziario.

“Una buona notizia in materia di protezione delle coste – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, alla Difesa del suolo e alle Politiche del territorio, Sergio De Cola – che dà il giusto riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni dal servizio difesa del suolo. Il finanziamento è aggiuntivo rispetto a quelli richiesti sul bando 5.1.1 per cui si aspetta risposta”.