Costone a rischio a Camaro San Paolo e Messina Due

Un costone a rischio frana proprio sopra le case di Messina Due. L'allarme arriva da alcuni residenti di via Quintino Mollica, a Camaro San Paolo, ed è raccolto dal consigliere comunale Libero Gioveni, che chiede l'intervento della Protezione Civile comunale e dell'assessore Sebastiano Pino.

"Bisogna attivarsi con urgenza - dice Gioveni - per gli opportuni accertamenti tecnici e i consequenziali provvedimenti del caso. Gli stessi residenti mi hanno rappresentato che già in passato vi erano stati dei segni evidenti di smottamento del terreno, per cui non si esclude che le abbondanti piogge degli ultimi giorni abbiano aggravato la condizione di dissesto idrogeologico del versante situato a ridosso dei costruendi 46 alloggi di Camaro Sottomontagna".