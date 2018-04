Torregrotta, si scioglie il Gruppo Civico. Sostenne Ximone alle elezioni

Giunge a seguito di una lunga consultazione, lo scioglimento del "Gruppo Civico per Torregrotta". Il gruppo, vincitore delle scorse amministrative e candidato a sostegno del sindaco Corrado Ximone, era stato costituto nel 2014 e ha militato nel comune torrese con lo scopo di proporsi come alternativa alla classe politica.

L'ormai ex capogruppo Annù Trifilò ha spiegato, tramite i propri social, di voler adesso operare come consigliere indipendente aggiungendo, inoltre, di aver deciso di comune accordo con i consiglieri Dario Antonazzo e Ilaria Magliarditi e con l'assessore Francesca Lisa di non dare vita per il momento ad una nuova compagine.

Tra le motivazioni principali, alla base dello scioglimento del gruppo civico, la crisi politica che da tempo interessa il torrese.