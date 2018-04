Furci. Bucano la parete e rubano 16 computer nuovi di zecca al Centro diurno

FURCI SICULO. Nuovo furto di computer la scorsa notte al Centro diurno che sorge in via Vallone. Ignoti hanno forzato il portone d’ingresso ed una volta dentro hanno creato un grosso buco in una parete della sala “Tino Parisi” dove erano custoditi, in modo da evitare di imbattersi nella porta blindata. Una volta dentro hanno portato via ben 16 computer nuovi e di buona qualità. Ad accorgersi dell’accaduto, sono stati alcuni dipendenti all’orario di apertura (il Centro diurno ospita la biblioteca e il museo della pesca). Sul luogo sono giunti i carabinieri della stazione di S. Teresa di Riva, al comando del luogotenente Maurizio La Monica, che hanno immediatamente avviato le indagini. Tempo addietro, nello stesso luogo, erano stati rubati altri computer. In quel caso erano ancora impacchettati.