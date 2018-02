Furci. Fiamme nel terrazzo di un ristorante, distrutto il forno per le pizze

FURCI SICULO. Momenti di apprensione oggi pomeriggio a Furci Siculo per un incendio divampato nel terrazzo del ristorante Sapori di mare, destinato ai clienti solo nel periodo estivo. Le fiamme hanno avvolto il forno per le pizze, danneggiandolo seriamente. Per spegnere il rogo sì è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Letojanni. Nessun danno al piano terra del rinomato ristorante, che il lunedì osserva il turno di chiusura settimanale. L’incendio sarebbe legato ad un cortocircuito.