Giardini Naxos. Incidente sulla A-18, auto prende fuoco. Un ferito

GIARDINI NAXOS. Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi sull’autostrada Messina-Catania poco prima dello svincolo autostradale di Giardini Naxos. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e tre persone (oltre alla donna, anche due uomini). Per cause in corso di accertamento una Alfa 147 (alla guida vi era la signora rimasta ferita) ha preso fuoco mentre procedeva in direzione Catania. L’altro mezzo coinvolto è una Toyota Yaris, che viaggiava dietro l’Alfa. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Letojanni e Riposto, gli uomini della Polizia stradale di Giardini Naxos e i sanitari del 118 di Fiumefreddo. Era stato allertato anche l’elisoccorso, ma il suo intervento non è stato necessario. Le condizioni della donna non destano preoccupazione. In autostrada si è verificata una lunga coda, smaltita in tempi celeri dagli uomini della Stradale non appena i Vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di spegnimento dell’auto. Di fatto era rimasta off-limits soltanto la corsia lato monte della carreggiata, pertanto è stato possibile far transitare i mezzi in quella lato monte limitando i disagi al minimo.