Itala. Autoarticolato in fiamme sulla A-18, conducente illeso

ITALA. Si sono concluse questa mattina le operazioni per rimuovere l’autoarticolato che ha preso fuoco ieri a tarda sera sulla A-18 all’altezza dell’abitato di Itala. Il mezzo procedeva in direzione Messina e trasportava un carico di arance, finito sulla carreggiata. Per spegnere il rogo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il conducente, rimasto illeso, è riuscito a staccare la motrice, limitando il grave danno al rimorchio. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l'autoarticolato avrebbe bucato una gomma (ciò ha costretto il conducente a fermare il mezzo) e l'incendio si sarebbe propagato in seguito al surriscaldamento. L’autostrada, in direzione Messina, è stata chiusa dalla polizia stradale per quasi un’ora.