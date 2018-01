Letojanni. Furto alla Materna: rubati olio, piatti, bicchieri e tovaglioli

LETOJANNI. Furto la scorsa notte ai danni della scuola dell’Infanzia di via Messina a Letojanni. Ignoti si sono introdotti nei locali dalla porta della cucina ed hanno portato via cinque litri d’olio, tovaglioli, bicchieri e piatti di carta. Ad accorgersi dell’accaduto, il personale della mensa. Secondo i primi accertamenti non mancano oggetti di valore che pure erano alla portata dei ladri. Parliamo di computer ed altro materiale utilizzato per la didattica. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Letojanni. Le lezioni non hanno subito interruzioni.