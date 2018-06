Nizza di Sicilia. Incidente in piazza Interdonato, muore anziano

NIZZA. Un anziano di Nizza di Sicilia, di 92 anni, Giovanni Battista Russo, è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi intorno alle 14 in una via adiacente la centrale piazza Colonnello Interdonato, nei pressi dell'ufficio postale. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto è stato investito da un furgone (in retromarcia) mentre attraversava strada, accompagnandosi con una stampella. Alla guida del mezzo un giovane del luogo di 29 anni, dipendente delle poste. Il conducente si è fermato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri. Vani i soccorsi. L'impatto sul selciato è stato fatale.