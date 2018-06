Rissa in piazza della Repubblica, due arresti

La polizia ha arrestato i due protagonisti di una rissa scoppiata ieri sera intorno alle 20 in piazza della Repubblica. Gli agenti intervenuti hanno trovato i due protagonisti impegnati a darsele di santa ragione. Si tratta di Gabriel Doru Zotica, 45 anni, rumeno (già noto per furto, occupazione abusiva di edificio e rissa) e Driss Saber, 33 anni, marocchino (noto per guida in stato di ebbrezza). All’arrivo dei poliziotti, il primo, a petto nudo, brandiva una tavola in legno, lunga più di un metro e larga 8 centimetri con tanto di chiodi in bell’evidenza; l’altro si dava da fare con calci e pugni. Con difficoltà i poliziotti sono riusciti a dividere e disarmare i due i quali hanno opposto resistenza e colpito gli agenti. I due sono stati arrestati per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trattenuti presso le camere di sicurezza del complesso Calipari in attesa di rito direttissimo.