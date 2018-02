Roccalumera. Furto in chiesa, rubata pisside con le ostie consacrate

ROCCALUMERA. Nuovo furto la scorsa notte all’interno della chiesa della Madonna del Carmelo di Roccalumera. Il ladro si sarebbe introdotto da uno dei portoni principali del sacro luogo giungendo indisturbato sino al tabernacolo, che avrebbe trovato aperto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato asportata la pisside con all’interno le ostie consacrate. Con molta probabilità chi ha messo a segno il colpo credeva di trovare un calice di valore ma così non è, la pisside non sarebbe né d’oro né d’argento. Dell’accaduto si è accorto il parroco, don Gaetano Murolo, il quale ha avvertito i carabinieri della locale stazione, ai quali ha sporto regolare denuncia. Tocca adesso ai militari dell’Arma, al comando del luogotenente Santo Arcidiacono, fare piena luce. All’inizio dell’anno era stato compiuto un altro furto nella casa del parroco, adiacente la chiesa. Venne asportata un modica cifra di denaro da una cassa forte. Anche in quella circostanza non vennero rivelati segni di effrazione e scasso.