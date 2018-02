S. Teresa. Bomba esplode davanti al Primigi Store, in pieno centro

S. TERESA DI RIVA. Un boato ha squarciato la serenità di S. Teresa di Riva poco dopo le 22,30: l’esplosione di una bomba piazzata sul marciapiede, davanti ad un negozi di abbigliamento, Primigi Store, nel cuore della cittadina jonica. In seguito alla deflagrazione si è lesionata la vetrina blindata del negozio, mentre sono andati in frantumi i vetri di alcuni portoni vicini. Anche un’auto parcheggiata, una Peugeot 207, dinanzi al negozio ha subìto dei danni. L'esercizio commerciale sorge sul Corse Regina Margherita, nel quartiere Sacra Famiglia.C’è incredulità tra la gente, scesa in strada dopo l’esplosione: “Non ricordiamo un simile episodio…” è il coro unanime. Sull’accaduto indagano i carabinieri, giunti poco dopo sul luogo dell’increscioso episodio.