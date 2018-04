S.Teresa. Terreno in fiamme, lambito Centro comunale di raccolta

S. Teresa. Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un terreno adiacente il Centro comunale di raccolta, in contrada Catalmo. Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Tra i primi ad arrivare anche l'assessore all'igiene Gianmarco Lombardo. Centro è stato solo l'ambito dal rogo pertanto non si sono registrati danni (si è bruciato solo qualche cassonetto).