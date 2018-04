Tragedia a Giardini Naxos, 19enne annega trascinato dal mare agitato

GIARDINI NAXOS. Un giovane di 19 anni, Lorenzo Fazio, ha perso la vita oggi pomeriggio nello specchio di mare che bagna Recanati, a Giardini Naxos. Il ragazzo, di Paternò, stava facendo il bagno, quando è stato risucchiato da una delle alte onde che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Ha tentato disperatamente per un quarto d’ora di raggiungere la riva ma il mare agitato non gliel’ha consentito. Il giovane si trovava a Giardini Naxos con un amico, che è riuscito a salvarsi. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul luogo è giunto anche un mezzo della Capitaneria di porto. Quando il 19enne è stato recuperato non dava segni di vita. E’ stato trasportato al S. Vincenzo con un’ambulanza del 118. I sanitari hanno praticato un lungo massaggio cardiaco. Ma in ospedale il giovane è giunto privo di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Taormina, al comando del capitano Arcangelo Maiello.