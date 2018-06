Tragedia a S. Teresa, muore improvvisamente ragazzino di 12 anni

S. TERESA. Un forte mal di testa. Il tempo di dirlo ai genitori ed ha perso i sensi. La richiesta dei soccorsi è stata immediata, ma per Marco, 12 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118 di Letojanni. Il piccolo è stato forse stroncato da un aneurisma. E’ morto nella sua abitazione di via Cristoforo Colombo, nel popoloso quartiere Torrevarata, dove trascorrendo spensierato la serata con la famiglia. Una serata come tante altre, che improvvisamente, poco dopo le 23 si è trasformata in tragedia. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno informato dell’accaduto il magistrato di turno. E’ stata disposta la consegna della salma ai familiari. Un paese intero è straziato dal dolore. La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo (Marco frequentava la prima media) ha disposto la sospensione di tutte le attività e rinviato la prima prova d’esame.