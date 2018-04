Laboratori di musica folk, Labyrinth Italia musical workshop sceglie Savoca

SAVOCA. La città di Savoca è stata scelta dall’Associazione Labyrinth Italia per la diffusione nel nostro Paese dell’esperienza didattica di “Labyrinth Musical Workshop”, progetto, tutt’ora attivo, creato nel 1982 da RossDaly nell’isola di Creta e diffusosi in tutta Europa ed in varie parti del mondo come luogo d’incontro e di diffusione delle diverse tradizioni e linguaggi musicali presenti nei vari Paesi soprattutto del Mediterraneo e del Medioriente, area musicale specificatamente denominata “musica modale”. I “Labyrinth Musical Workshop” sono un tentativo di superare, attraverso il linguaggio universale della musica, le distanze e i preconcetti che ci separano da culture lontane e alternative alla nostra. Il direttore artistico dei seminari, Davide Livornese, è uno stimato artista di origine savocese che da anni vive e lavora ad Atene. I laboratori musicali, che hanno luogo nella cittadina collinare da oggi (mercoledì) al 29 aprile 2018, sono tenuti da tre artisti di fama internazionale: Martha Mavroidi, Daud Khan Sadozai e Massimo Laguardia. I singoli seminari prevedono 30 ore di attività didattica. Inoltre, parallelamente alla settimana di workshop vi sono anche dei concerti di straordinaria qualità: Venerdì 27 aprile alle ore 21 presso la chiesa di San Pietro e Paolo di Casalvecchio Siculo avrà luogo il concerto di musica afghana con Daud Khan Sadozai e Ciro Montanari alle tabla. Sabato 28 aprile alle ore 21,30 al Casamatta di Taormina canti tradizionali greci con Martha Mavroidi e ospiti. Domenica 29 aprile alle 20,30 presso la Chiesa del Convento dei Cappuccini di Savoca avrà luogo il concerto conclusivo con l’esibizione degli insegnanti e degli allievi dei seminari svolti.