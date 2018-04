Labyrinth, un simposio internazionale di musica etnica nel borgo di Savoca

La città di Savoca è stata scelta dall’Associazione Labyrinth Italia per la diffusione nel nostro paese dell’esperienza didattica di “Labyrinth Musical Workshop”, progetto tutt’ora attivo creato nel 1982 da Ross Daly nell’isola di Creta e diffusosi in tutta Europa ed in varie parti del mondo come luogo d’incontro e di diffusione delle diverse tradizioni e linguaggi musicali presenti nei paesi del Mediterraneo e del Medioriente, area musicale specificatamente denominata “musica modale”.

I “Labyrinth Musical Workshop” sono un tentativo di superare, attraverso il linguaggio universale della musica, le distanze e i preconcetti che separano culture lontane e alternative. Il direttore artistico dei seminari, Davide Livornese, è uno stimato artista di origine savocese che da anni vive e lavora ad Atene. I laboratori musicali, che avranno luogo nella cittadina collinare dal 24 al 29 aprile 2018, saranno tenuti da tre artisti di fama internazionale come Martha Mavroidi, Daud Khan Sadozai e Massimo Laguardia. I singoli seminari prevedono 30 ore di attività didattica dal 24 al 29 aprile.

Parallelamente alla settimana di workshop, sono previsti inoltre dei concerti di straordinaria qualità. Il programma completo:

Venerdì 27 aprile (ore 21) presso la chiesa di San Pietro e Paolo in Casalvecchio Siculo avrà luogo il concerto di musica afghana con Daud Khan Sadozai e Ciro Montanari alle tabla;

Sabato 28 aprile (ore 21.30) al Casamatta di Taormina canti tradizionali greci con Martha Mavroidi e ospiti;

Domenica 29 aprile (ore 20.30) presso la Chiesa del Convento dei Cappuccini in Savoca avrà luogo il concerto conclusivo con l’esibizione degli insegnanti e degli allievi dei seminari svolti.

Martha Mavroidi è di origini greche e ha studiato musicologia ad Atene, si è specializzata in etnomusicologia a Londra e a Los Angeles e in musica contemporanea ad Amsterdam. Parallelamente alla sua attività musicale ha composto musica da film, documentari e produzioni di teatro e di danza. Questo seminario avrà per oggetto il repertorio della tradizione musicale greca, con approfondimenti sul repertorio stilistico tipico di ogni regione e sulle sue specificità in tema di abbellimenti, intervalli e sfumature ritmiche. Allo stesso tempo si accennerà al contesto etnografico di ciascuna canzone, alla funzione rituale che svolge e al suo ruolo nelle festività annuali. Studiando queste canzoni si potrà esplorare la connessione tra il canto della Grecia e la più ampia tradizione della musica modale nei Balkani e nel Mediterraneo Orientale.

Massimo Laguardia è nato a Palermo nel 1961 ed è un percussionista e un cantante italiano. La sua carriera artistica inizia come socio fondatore del Gruppo Agricantus ed in seguito della omonima Cooperativa. Insieme a diversi gruppi musicali, tra cui i Taberna Mylaensis, svolge un’intesa attività concertistica in Italia e all’estero. Il suo seminario ha come oggetto di studio il tamburo, che ha svolto un ruolo importantissimo nelle tradizioni di molte culture nel mondo e si propone di esplorare le tecniche di base, i suoni principali dello strumento e gli elementi di improvvisazione.

Daud Khan Sadozai è nato a Kabul nel 1955 ed è tra i più importanti strumentisti di robab, il liuto a plettro afghano. Sia il repertorio che la tecnica esecutiva di questo strumento sono ormai diventati rari e soltanto pochi artisti mantengono viva la tradizione dello stile classico del robab di Kabul, che fu principalmente rappresentato da Muhammad Umar. In questo seminario si potranno scoprire sia gli elementi tecnici legati a questo affascinante strumento sia il repertorio tradizionale afghano strumentale e vocale, pertanto è aperto a tutti gli strumentisti e ai cantanti.