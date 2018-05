Il Maggio dei Libri, festa di chiusura in via Laudamo

Domenica 27 maggio, nell’area pedonale di via Laudamo e piazza Bellini, si svolgerà l’ultima delle quattro domeniche dedicate ad “Una via per una Cultura condivisa”, patrocinata dall’EAR Teatro di Messina e organizzata dal comitato “ViviAmo via Laudamo” formato dai cittadini, associazioni e imprenditori. La manifestazione rientra nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei libri”.

A partire dalle 10 del mattino, sotto il tema del “viaggio”, le vie adiacenti al Teatro Vittorio Emanuele saranno ancora il centro dell’attività culturale della città, ospitando momenti dedicati all’arte e alla lettura con spettacoli per bambini, performance, sfilate, laboratori e tanto altro.