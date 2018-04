“Maggio dei Libri”, il programma della Città Metropolitana

Avrà inizio il prossimo 23 aprile il "Maggio dei Libri", la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. La Città Metropolitana di Messina anche quest’anno ha aderito alla manifestazione - giunta alla VIII edizione -, il cui obiettivo è quello di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. Il Maggio dei Libri, come detto, avrà inizio in tutto il territorio nazionale lunedì 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro e si concluderà il 31 maggio. Coinvolte moltissime realtà: enti locali, scuole, biblioteche, associazioni culturali, gallerie d’arte e musei. Per tutta la durata del “Maggio dei Libri” sarà attiva l’iniziativa dello Scambialibro, che si fonda sul semplice sistema del baratto con i libri messi a disposizione presso la Biblioteca della Città Metropolitana di Messina. Lo scambio è completamente gratuito e potrà avvenire più volte. Vasto è il programma delle iniziative che si svolgeranno presso la presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” a cura del Servizio Cultura e della Biblioteca G. Pascoli della Città Metropolitana di Messina.

Questo il programma completo delle manifestazioni: