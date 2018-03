S. Teresa di Riva. Concerti al Santuario, al via domenica la VI edizione

S. TERESA. Domenica 11 marzo alle 19, al Santuario S. Maria del Carmelo di Santa Teresa di Riva, con il concerto dell’organista Diego Cannizzaro, prende il via la Sesta Edizione dei “Concerti al Santuario”. Era il 25 novembre 2012 quando col concerto del violinista Samuele Galeano accompagnato dall’Orchestra Filarmonica “San Nicolò” ha avuto inizio un percorso culturale che ha portato nel Santuario della Madonna del Carmelo nomi eccellenti della cultura musicale nazionale ed internazionale, alla presenza di un pubblico sempre più numeroso e partecipe. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Libera Accademia Musicale” di Santa Teresa di Riva in collaborazione con la Parrocchia S. Maria del Carmelo e l’Amministrazione comunale, ha voluto sensibilizzare, oltre alla divulgazione della cultura musicale nel suo complesso, alla conoscenza di un grande patrimonio quale è l’organo “V. Mascioni” (opera 883) del 1966, prezioso strumento di rilevante valore artistico presente nel Santuario del Carmine, esaltandone le sue grandi peculiarità timbriche e sonore. Anche per il 2018 la scelta degli interpreti è stata indirizzata verso solisti e formazioni cameristiche di alto spessore; di particolare rilievo quest’anno la presenza, domenica 8 aprile, dell’Orchestra Keiròs (diretta dal maestro Samuele Galeano), compagine che raggruppa giovani musicisti presenti da tempo nel panorama concertistico nazionale ed internazionale, da prime parti di prestigiose orchestre a membri di rinomate formazioni cameristiche. Domenica 25 marzo è in programma il concerto del Trio d’archi composto da Heloise Geoghegam (violino), Francesco Toro (viola) e Veronica Lapiccirella (violoncello).