“G7 2017 Taormina Capitale del Mondo”, Mattarella ringrazia l'autore Laganà

Taormina. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto e firmato personalmente una lettera indirizzata al giornalista taorminese Saro Laganà, autore del libro “G7 2017 Taormina Capitale del Mondo” (con il logo ufficiale del G7). “Gentile dottore - ha scritto di suo pugno il Capo dello Stato - la ringrazio molto per il cortese invio del bel volume su Taormina e il G7. Con tanta cordialità. Sergio Mattarella”. Il volume, pubblicato in doppia lingua (italiano e inglese), racconta, attraverso numerose documentazioni e oltre 300 immagini, il Grande Evento che nel 2017 ha visto Taormina al centro della politica internazionale, grazie alle presenze di: Paolo Gentiloni (Premier italiano), Donald Trump (Presidente degli Stati Uniti), Emmanuel Macron (Presidente della Francia), Angela Merkel (Cancelliera Federale della Germania), Shinzō Abe (Primo Ministro del Giappone), Justin Trudeau (Primo Ministro del Canada) e Theresa May (Primo Ministro del Regno Unito). Dai preparativi per il G7 alla cerimonia inaugurale al Teatro Antico, dalla passeggiata trionfale dei Leader per le vie del centro al meeting al “San Domenico Palace Hotel”, dal Pranzo offerto agli illustri Ospiti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle iniziative dedicate ai consorti, dalla Ministeriale sulle Pari Opportunità al Premio di giornalismo “G7 Taormina - Images and words about Sicily”: tante pagine di storia in un meraviglioso book che è stato inviato anche ai capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti al Vertice. La prefazione dell’opera è a firma del Ministro plenipotenziario Alessandro Modiano (capo delegazione della Presidenza Italiana del G7), mentre l’introduzione è a cura di Andrea Bianchi (addetto stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri).