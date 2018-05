Il Piccolo Coro di Taormina riscalda la piazza di Calatabiano. Oggi la Calata

TAORMINA. Il Piccolo Coro don Bosco di Taormina ha allietato a Catalatabiano (Ct) la vigilia dei festeggiamenti in onore di S. Filippo, che si celebra solennemente oggi e domani (sabato e domenica). Un'ora e mezza di concerto, in cui sono stati eseguiti brani del repertorio dello Zecchino d’oro, canzoni che hanno fatto la storia della rassegna canora. I bambini del Piccolo coro taorminese, diretto da Ivan Lo Giudice, hanno interpretato con grande “professionalità” dodici pezzi, regalando spensieratezza ed emozioni. Attraverso il canto e la musica i piccoli coristi hanno portato in una piazza gremita temi di attualità quali l’immigrazione, il bullismo, la dislessia e la gratitudine, con i brani Mediterraneamente, L’anisello Nunù, Il bulletto del carciofo ed Una parola magica. La kermesse canora ha “riscaldato” la… frizzante serata di festa, conclusasi con i ringraziamenti del parroco, padre Salvatore Sinitò: “E’ per noi motivo di grande gioia – ha esordito il sacerdote – avervi qui con noi. Il Piccolo Coro di Taormina è una realtà culturale di grande spessore artistico e non solo. Con sobrietà – ha aggiunto padre Salvatore – siete riusciti a trattare argomenti delicati, inducendo alla riflessione”. I saluti dell’Amministrazione comunale e del sindaco Giuseppe Intelisano sono stati portati dall’assessore Maria Marino e dalla vice presidente del Consiglio comunale Carmela Maria Limina. Sul concerto è calato il sipario tra gli applausi. Questa mattina, invece, il sipario si è alzato sulla grande festa in onore di S. Filippo che ogni anno richiama a Calatabiano migliaia di persone. Alle 18.30 tre colpi di cannone annunceranno la partenza della tradionale “Calata” del fercolo con il venerato simulacro di S. Filippo siriaco dalla chiesa del Crocifisso al Castello alla chiesa Madre.

Carmelo Caspanello