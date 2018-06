Taormina. Riflettori di Linea Verde sul giardino incantato di Isolabella

TAORMINA. Isola Bella di Taormina sarà protagonista di Linea Verde Estate in onda domani, domenica 24 giugno alle 12.20 su RaiUno. Il secondo appuntamento della trasmissione condotta da Federica De Denaro e Federico Quaranta, con le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese, inizia da Sud, negli scenari unici della Sicilia Orientale, alla scoperta del mito, della letteratura e dell’arte. Federica De Denaro comincerà la puntata da Isola Bella di Taormina tra la rigogliosa vegetazione e i panorami mozzafiato del giardino incantato creato alla fine dell’Ottocento da Florence Trevelyan.

Le telecamere di Linea Verde mostreranno la trasformazione dello scoglio, che oggi ammiriamo e che tutto il mondo ci invidia, iniziata da Lady Florence e portata avanti dalla Regione Siciliana che lo ha acquistato e destinato a Riserva naturale. Il viaggio di Linea Verde Estate prosegue poi tra l’artigianato e l’arte di Taormina: gastronomia, ceramica, ricamo, pittura e tutte le declinazioni di una grande dinamismo contemporaneo e di un passato indimenticabile. Per il Parco Archeologico di Naxos Taormina il servizio della Rai rappresenta un’opportunità straordinaria per per far scoprire le sue bellezze e far conoscere il territorio.