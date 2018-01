Taormina. Eventi rock al Teatro antico, sì della Regione al concerto di Sting

TAORMINA. “Massima apertura sul Teatro antico, anche ai concerti rock”. La volontà politica della Regione è chiara ed è stata annunciata dall’assessore ai Beni culturali Vittorio Sgarbi, nell’aula consiliare di Palazzo dei Giurati. Il concerto di Sting in programma la prossima estate è dunque salvo. “Farò di tutto – chiosa Sgarbi – per far realizzare il concerto di Sting. Ovviamente se tutto è nella norma. Cosa diversa sarebbe se ci fossero degli impedimenti oggettivi, ad esempio se stessero venendo giù le gradinate… Ho notato che le condizioni del teatro sono molto contaminate dalle strutture per la funzionalità dello stesso. Comunque sono per la liberalizzazione, ove vi siano le garanzie di sicurezza dei vigili del fuoco, a qualunque manifestazione, compatibilmente con il valore artistico del teatro. E’ questa la linea dell’assessorato”. Dall’aula consiliare è partito un applauso. Tra gli “spettatori” c’era anche il manager Carmelo Costa, organizzatore dell’evento rock, il quale ha assunto l’impegno in prima persona per la realizzazione di alcuni interventi necessari all’agibilità della struttura. Il sindaco Eligio Giardina ha detto di non vederci “nulla di male alla realizzazione di spettacoli dal valore artistico considerevole”. Quello dell’utilizzo del Teatro antico è un tema che si infiamma con canonica puntualità. Parliamo del principale monumento storico della Perla dello Jonio, uno dei siti culturali più visitati della Sicilia. L’uso per concerti rock è finito più volte nel mirino.