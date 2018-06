Srtudenti jonici in volo verso i mondiali di robotica in Canada

E’ partito il team Nao Ballad Singer che rappresenterà l'Italia ai mondiali della RoboCupJr 2018 che si terranno a Montreal in Canada dal 17 al 22 di giugno. Il team, formato da Andrea Puglisi, Francesco Moschella, Nunzio Giglio e Giovanni Totaro accompagnati dal prof. Giuseppe Zappulla, tutti ragazzi della nostra riviera jonica che frequentano l’istituto “Fermi” di Giarre, ha superato prima le selezioni regionali a Catania, poi ha vinto il campionato nazionale tenutosi a Trento ed ora è pronto ad affrontare i campionati mondiali che si terranno nella seconda città più popolata del Canada. I ragazzi hanno progettato di emulare una delle scene del film degli anni '70 "La febbre del sabato sera", hanno programmato il robot umanoide Nao e il protagonista della scena sarà John Travolta. Hanno costruito un secondo robot, Stephanie, che accompagnerà il protagonista nella coreografia per ricreare lo scenario. Quindi la discoteca del film. I ragazzi hanno costruito una struttura per ricreare lo sfondo in cui è stata aggiunta una palla da discoteca e delle luci tutte comandate grazie a una scheda elettronica e in più hanno anche costruito due robot più piccoli che si muoveranno sul palco e avranno il compito di ricreare due casse con su sopra un'altra palla di quelle usate in discoteca.