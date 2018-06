Sulle orme di Goethe: il lungo viaggio di Vienna Cammarota

“Sto arrivando a Fiumedinisi dove sarò accolta dal sindaco. Ormai mi sto avvicinando sempre di più a Messina. Cari messinesi sarò da voi giovedì 14 giugno alle ore 10.30 al Salone delle Bandiere”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, guida ambientale escursionistica AIGAE, prima donna al mondo (68 anni) che sta percorrendo a piedi il Viaggio sulle orme dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe. Vienna è partita il 28 agosto del 2017 da Karlovy Vary, Repubblica Ceca. Arriverà a piedi a Messina il 14 giugno dove Goethe si imbarcò per fare rientro a Napoli.

“Sono quasi al termine del cammino di Goethe – ha continuato Cammarota – e come lui penso: Non ho parole bastanti a dirlo… Rivedo il mio cammino e penso che tutto il percorso sia stato un susseguirsi di visioni, cose, incontri e che sia stata sempre come una prima volta. Nella mia memoria si celano tanti ricordi ed emozioni e ridico le parole di Goethe: “parto in questo viaggio meraviglioso non per ingannare me stesso ma per imparare a conoscere me stesso”. Senza la Sicilia non ci si può formare nessuna idea dell’Italia”.

Vienna ha superato e visitato il paesino di Roccalumera. “Sono stata ricevuta ed accolta con calore dal sindaco di Roccalumera che ringrazio – paesino dove una guida mi ha accompagnato e spiegato con grande competenza la vita del poeta Salvatore Quasimodo”. Poi Vienna, in queste ore ha attraversato anche il paesino di Gaggi “dove il sindaco mi ha fatto dono dello Stemma della città. Grazie davvero alla Sicilia – ha concluso Cammarota - fatta anche di un associazionismo spontaneo e ricco. Spero di avere dato il mio contributo alla conoscenza di questo splendido territorio e della professione di Guida Ambientale Escursionistica”.

Non bisogna dimenticare che grazie al Viaggio in Italia di Goethe, dal 1786 al 1788, poi divenuto libro nel 1818, nacque il Gran Tour. Le cifre dell’impresa di Vienna, paladina dell’unità dei popoli ma anche ambasciatrice dell’ambiente, del territorio italiano sono davvero importanti. Vienna, terminerà il suo costante cammino, giovedì 14 giugno a Messina, in Piazza Municipio, al Salone delle Bandiere. “Ci saranno tutti i sindaci che l’hanno accolta durante il percorso – ha dichiarato Violetta Francese, Coordinatrice delle Guide AIGAE della Sicilia – abbiamo invitato anche tutte le personalità che l’hanno accolta. È una lotta contro il tempo ma stiamo cercando di invitare tutti. È fondamentale la presenza della Regione e ci crediamo molto ma gli impegni, essendoci la campagna elettorale in corso sono tanti”.

Ora c’è dunque Messina ad attendere Vienna Cammarota, pronta a coprire gli ultimi chilometri, sempre e solamente a piedi. Sarà la città ad accoglierla in modo trionfante con l’Amministrazione Comunale, il mondo Accademico, l’Università e il Presidente Nazionale dell’AIGAE, Filippo Camerlenghi. Alle ore 11 il briefing stampa con immagini e testimonianze del viaggio di Vienna Cammarota.