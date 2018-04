Teatro Vittorio Emanuele, il bilancio della stagione di Prosa

“Voglio ringraziare il Teatro Vittorio Emanuele per l’accoglienza riservata e complimentarmi per il clima trovato”, così durante l’incontro con il pubblico, il pluripremiato attore Silvio Orlando si è rivolto alla platea. “Girando in lungo e largo l’Italia posso dire quanto sia raro trovare competenza e passione nella gestione dei teatri ed in particolare in quelli pubblici. Vi auguro il meglio - ha proseguito - e, al netto delle difficoltà che i teatri vivono oggi, sono certo che farete ancora bene. Anzi spero di poter aver in seguito l’opportunità di poter contribuire personalmente e in modo ancora più incisivo ai prossimi successi”.

Si chiude così e con un nuovo sold out la stagione di Prosa del Teatro Vittorio Emanuele. Un percorso avviato ad ottobre, con non poche difficoltà, che ha riconquistato la fiducia dei messinesi registrando apprezzamenti confortanti per il futuro del Vittorio Emanuele. I messinesi sono tornati ad amare il proprio Teatro e lo hanno testimoniato anche con i fatti. Per la sezione Prosa sono stati 1198 gli abbonamenti sottoscritti per un incasso di 234.812,52 euro, mentre i biglietti singoli venduti ammontano a 8.484 per un incasso di 122.166,49 euro. Gli spettacoli hanno registrato una media spettatori a recita di 618 presenze. Sono numeri oltremodo incoraggianti che testimoniano una netta e decisa crescita dell’Ente, nonostante le difficoltà e le esigue risorse.

La direttrice artistica della sezione Prosa Simona Celi, insieme al presidente Luciano Fiorino, al sovrintendente Egidio Bernava, e il collega della sezione Musica Matteo Pappalardo, venerdì scorso hanno accolto dal palco il pubblico per ringraziare tutti e rimandare alla prossima stagione: “Il mio primo ringraziamento va al pubblico ed alla fiducia che ci ha offerto, a tutte le critiche costruttive, all'enorme presenza che non ci è mancata mai. Grazie al nostro gruppo di lavoro, sempre coeso e con cui abbiamo diviso ogni molecola di questa avventura tra risate e disperazione. Grazie al Presidente Luciano Fiorino, al Sovrintendente Egidio Bernava e a Matteo Pappalardo, il nostro modo di confrontarci è stato una risorsa. Grazie anche alle loro mogli che hanno rinunciato alla pace casalinga e si sono sorbite le telefonate notturne e i continui allarmi. Grazie agli uffici, ai collaboratori esterni e a tutti coloro che non guardano l'orologio e la tasca. Grazie ai revisori dei conti che ci assicurano un percorso etico e trasparente. Grazie alla squadra di tecnici del teatro che sono la vera anima di tutto e che rappresentano una grandissima eccellenza riconosciuta anche fuori dal nostro teatro. Grazie a Luca Fiorino che divide con me questa avventura povera e piena di amore. Grazie ai critici che hanno animato con passione le pagine dei giornali trasformando in dibattito culturale quello che fino ad oggi era dedicato solo alle beghe dell’Ente Teatro”.

Gli spettacoli dell’Ente Teatro di Messina proseguono con la sezione Musica e la rassegna Laudamo Show Off. Inoltre, come ha voluto anticipare il presidente Fiorino, nel corso dei prossimi mesi le attività proseguiranno con mostre, interventi artistici, visite guidate e caffè concerto; l’inaugurazione del bookshop e della caffetteria, e la partecipazione alla manifestazione “Il maggio dei Libri”. Infine una piccola sorpresa attenderà tutti gli abbonati di questa stagione nelle prossime settimane.