Al Val d'Agrò di S. Teresa “Stanotte ho saputo che c’eri”, con Franco Oppini

S. TERESA DI RIVA. Domenica prossima, 8 Aprile, alle 18.30, presso il Teatro Val D’Agrò sarà rappresentato uno spettacolo di livello nazionale: “Stanotte ho saputo che c’eri”, tratto dal libro “Lettera a un bambino mai nato” di Oriana Fallaci. A rappresentarlo saranno Franco Oppini il dottore, Adriana Palmisano la dottoressa e il bambino, Rita Pasqualoni l’amica e la madre, Mariella Gravinese in Oriana Fallaci. Musiche originali di Mino Freda. E’ il romanzo di una donna per tutte le donne. Nella notte, la protagonista della storia ha saputo che c’era una vita dentro di lei ma si domandava preoccupata se il bambino un giorno poteva rimproverarla dicendo “chi ti ha mai chiesto di mettermi al mondo? Perché?”. Non è mai stata pronta ad accogliere un bambino anche se ella lo ha aspettato molto. La vita è una fatica, si rivolge con questa frase al bambino. La donna parla al bambino perché vorrebbe che lui con un cenno, con un indizio le facesse capire se lei avrebbe potuto e dovuto metterlo al mondo. La direzione artistica e la compagnia Sikilia desiderano offrire il meglio del teatro nazionale, per quello che possono sostenere. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Fb dell’Associazione culturale Sikilia.