Caffè Barbera nuovo sponsor del CUS Unime

L’accordo di durata triennale, funzionale all’ulteriore crescita dell’offerta sportiva alla Cittadella universitaria, permetterà la definizione di strategie congiunte nel panorama sportivo non solo locale ma anche

nazionale. Da sempre amante del valore puro dello sport, Caffè Barbera, che nel corso degli anni ha sostenuto diverse discipline sportive, sia regionali che nazionali, ha deciso di investire in una forte politica di promozione da realizzare a fianco del CUS Unime con cui condivide gli stessi valori sociali e lo stesso legame con il territorio. E questo non può che impreziosire e dare ulteriore linfa al progetto di sviluppo intrapreso nel tessuto cittadino dal Cus Unime.

Nel periodo della partnership, Caffè Barbera affiancherà attivamente il CUS per implementare la già ampia offerta di servizi sportivi e di attività agonistiche, consentendo di puntare sempre più in alto nelle competizioni sportive di massimo livello. Saranno programmate, infatti, strategie comuni di sviluppo con lo scopo di creare una serie di iniziative a vantaggio dell’intera cittadinanza.