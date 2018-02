Dal 13 al 15 febbraio al Palacultura il Salone dell’Orientamento e Professional Day

Anche quest’anno il Palacultura di Messina, nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, ospiterà il “Salone dell’Orientamento e Professional Day”, la rassegna dedicata all’informazione, alla formazione, all’orientamento agli studi e al lavoro, promossa dal Centro Orientamento e Placement dell’Università di Messina in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Messina.

Nel corso delle tre giornate, la cui organizzazione è a cura dalla cooperativa CISMe, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, migliaia di ragazzi delle classi IV e V delle scuole superiori di Calabria e Sicilia, avranno l’opportunità di partecipare ad appuntamenti informativi, formativi e laboratoriali e visitare gli spazi espositivi per raccogliere suggerimenti, stimoli e strumenti utili a rendere consapevoli le proprie scelte. Ci saranno, ancora, tutte le informazioni sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro, dal servizio dei centri per l’impiego ed dai programmi dell’Unione Europea.

“Questo evento rappresenta una nuova occasione per illustrare l’ampia offerta formativa di un Ateneo che, in controtendenza ai dati nazionali, negli ultimi tre anni ha visto incrementare notevolmente il numero degli immatricolati – commenta il Presidente del C.O.P., prof. Dario Caroniti – Un risultato ottenuto grazie al recupero di credibilità e all’impegno coeso di amministrazione e docenti”.

L’evento, che ha per tema “Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Professioni”, offrirà inoltre ai giovani laureati anche la possibilità di affronare dei colloqui di selezione con grandi aziende in cerca di giovani talenti e scoprire nuove opportunità in ambito locale, nazionale ed europeo.

L’inaugurazione si terrà martedì 13 alle ore 10.00 all’interno dell’Auditorium del Palacultura di viale Boccetta.